الصيف يكشر عن انيابه الجمعة والسبت

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، مع تصاعد الغبار الخفيف في بعض الأماكن منهما، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم"، مبينة ان "طقس الخميس القادم سيكون صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأشار إلى، أن "يومي الجمعة والسبت سيكون الطقس صحواً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".