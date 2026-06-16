مرضى خاضعون لعمليات زراعة أعضاء يناشدون وزير الصحة لشمولهم بالضمان الصحي

وأكد ذوو مرضى زراعة الأعضاء لـ ، أن "مرضاهم يحتاجون على متابعة متواصلة ورعاية طبية مدى الحياة إضافة إلى تداخلات طبية طارئة مكلفة ماديا ولا يمكن الاستغناء عنها كونها مسألة حياة أو موت".وتابعوا أنهم "يلتمسون من الحكومة النظر بمعاناتهم وإعانتهم على شمول مرضاهم بالضمان الصحي وحمايتهم من التقلبات الصحية التي تهدد صحتهم".