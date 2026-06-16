عمليات بغداد تتخذ إجراءات بشأن حركة السير

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان " الفريق الدرع الركن وليد أوعز بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة السير وتقليل الاختناقات المرورية لاسيما في اوقات الذروة وتسريب العجلات من مناطق الازدحام ( الطرق الرئيسية والفرعية – التقاطعات - السيطرات) بعموم مناطق العاصمة بجانبيها ".وأضاف ان "ذلك جاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتقليل من معاناتهم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام القادمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية الساندة ذات الاختصاص خدمة للصالح العام".