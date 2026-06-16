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المرور تصدر توجيهات جديدة للسائقين خلال شهر محرم الحرام
محليات
2026-06-16 | 04:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,169 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
دعت
مديرية المرور العامة
، اليوم الثلاثاء، سائقي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية خلال الزيارات الدينية في شهر محرم الحرام، فيما أكدت تعزيز إجراءات السلامة المرورية في جميع المناطق التي تشهد توافد الزائرين.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في
مديرية المرور العامة
، العقيد
حيدر شاكر محمد
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
إن "المديرية عززت إجراءات السلامة المرورية خلال شهر محرم الحرام لاسيما في المناطق الدينية ومناطق تجمع الزائرين بهدف ضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة المواطنين"، داعيا "أصحاب المركبات إلى الالتزام بتوجيهات رجال المرور والأجهزة الأمنية المنتشرة على الطرق، وتخفيف السرعة عند الاقتراب من مواكب العزاء ومناطق تجمع الزائرين، فضلاً عن تجنب الوقوف العشوائي الذي يعرقل حركة السير".
وأشار إلى "أهمية استخدام الطرق البديلة عند وجود قطوعات أو تحويلات مرورية مؤقتة، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات للحد من الحوادث، ومنح الأولوية لعبور المشاة والزائرين في الأماكن المخصصة لذلك"، مؤكدا "ضرورة الامتناع عن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها الفنية، والالتزام بالحمولات والأعداد المقررة داخل المركبات وعدم تحميلها بصورة مخالفة".
وأوضح، أن "التعاون مع المفارز المرورية المنتشرة، يسهم في تسهيل حركة السير، وفي حال حدوث أي طارئ يمكن للمواطنين الاتصال بالرقم (911) لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشددا على "أهمية عدم السير بعكس الاتجاه أو الوقوف في المسارات المخصصة للطوارئ، والتحلي بالصبر بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الانسيابية المرورية وخدمة الزائرين".
وتابع أن "
مديرية المرور
العامة تقف إلى جانب المواطنين ومستخدمي الطريق، وأن هدفها الأساس هو الحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن والأمان والسلامة العامة للجميع".
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