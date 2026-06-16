تسجيل أكثر من 800 موكب لإحياء مراسم شهر محرم

وقال معاون قسم العلاقات والإعلام في العتبة جعفر البديري، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "العتبة العلوية وضعت خطة شاملة لاستقبال شهر محرم الحرام، تضمنت التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لوضع ترتيبات أمنية وصحية وخدمية وإعلامية متكاملة تستوعب الأعداد الكبيرة من الزائرين والمواكب المعزية الوافدة إلى الأشرف خلال هذه المناسبة".وأضاف أن "الاستعدادات شملت عقد اجتماعات تنسيقية مع هيئات ومواكب عزاء المشق في النجف الأشرف بحضور الأمين العام للعتبة المقدسة، فضلاً عن اجتماعات أخرى مع الشعراء والرواديد، لضمان تنظيم الشعائر الحسينية وإدارتها بصورة انسيابية"، مبيناً أن "هناك تنسيقاً عالياً لإدارة الحشود وتنظيم حركة دخول وخروج المواكب في محيط العتبة المقدسة، مع توفير الدعم الأمني والفني والخدمي اللازم".وأشار البديري إلى أن "العتبة العلوية المقدسة أكملت استعداداتها الخاصة بعزاء المشاعل والعزاء السنوي الكبير (طرف العمارة)، من خلال تهيئة الأرضيات وفرش التراب المخصص للمراسيم وتجهيز المنصات والإضاءة والمستلزمات الفنية كافة، إلى جانب نشر مفارز الإخلاء الطارئ وتوفير مختلف الخدمات للزائرين".وأوضح أن "غرفة عمليات الإعلاميين ستتولى تقديم التسهيلات اللازمة للكوادر الإعلامية، من خلال توفير الباجات والتصاريح الخاصة بالدخول والتغطية الإعلامية، فضلاً عن تهيئة مواقع العمل والخدمات اللوجستية بما يسهم في نقل أجواء المناسبة بصورة مهنية"، لافتاً الى أن "جميع أقسام العتبة العلوية المقدسة دخلت حالة الاستنفار الكامل، بما في ذلك أقسام حفظ النظام، ومضيف الزائرين، ومركز الأعظم (ص) الطبي، والشؤون الخدمية، وهيئة المواكب، والإعلام، والاستثمار، والشؤون الهندسية، لضمان نجاح الخطة الخدمية والتنظيمية".وبين أن "مجالس العزاء ستقام يومياً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم بثلاث فترات؛ صباحية وفترة الظهيرة ومسائية بعد صلاة ، على أن تستمر الفعاليات العزائية خلال بقية أيام الشهر وفق برامج معدة مسبقاً"، موضحا أن "العتبة المقدسة نسقت أيضاً مع المتشرفين بالخدمة للاستعانة بهم خلال ، بما يسهم في تنظيم حركة الزائرين والمواكب المعزية داخل محيط العتبة".وفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة للزائرين، أكد البديري أن "العتبة العلوية تمتلك منظومة تبريد مركزية متكاملة داخل الشريف، فضلاً عن نشر مبردات كبيرة في الساحات الخارجية واستراحات الزائرين ومداخل المواكب، إلى جانب تهيئة مناهل مياه الشرب المبردة وتوفير مختلف الخدمات التي تضمن راحة الزائرين والمواكب المعزية".من جانبه، قال مدير والزيارات المليونية، حيدر كبون، في تصريح للوكالة الرسمية إن "القسم اعتاد سنوياً فتح باب تسجيل المواكب الحسينية التي تقدم الخدمة في والأحياء السكنية المحيطة بمركز مدينة النجف الأشرف".وأضاف أن "عدد المواكب المسجلة حتى الآن بلغ 210 مواكب خدمية، و340 موكب تطبير، و135 موكب مشق، فضلاً عن 127 موكب مشاعل"، داعياً أصحاب المواكب إلى "الإسراع بإكمال إجراءات التسجيل استعداداً لإحياء مراسم شهر محرم الحرام".وأشار إلى أن "القسم يواصل التنسيق مع الدوائر الخدمية، ومنها والبلدية والكهرباء، لتلبية احتياجات المواكب الحسينية"، مؤكداً أن "هناك فرقاً جوالة تعمل ميدانياً لرصد متطلبات المواكب وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة بما يضمن نجاح مراسم العزاء وإحياء الشعائر الحسينية".