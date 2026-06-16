بدء مراسم استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه العباس (ع) إيذاناً بحلول شهر محرم

وشهدت المراسم حضوراً واسعاً لجموع الزائرين والمعزين الذين توافدوا إلى العتبتين المقدستين للمشاركة في هذه المناسبة التي تشير الى بدء موسم العزاء .وتجري مراسم الاستبدال وسط أجواء من الحزن والولاء، في تقليد سنوي دأبت عليه العتبات في ، حيث تُرفع الرايات السوداء إيذاناً ببدء أيام العزاء على مصاب الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام).وتأتي هذه المراسم مع بداية شهر محرم، الذي يشهد إقامة مجالس العزاء والفعاليات الدينية في مختلف أنحاء والعالم الإسلامي.