بالصور.. مشاهد من تبديل رايتي الامام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لحضور المعزين خلال تبديل رايتي الامام الحسين وأخيه ابى الفضل العباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة، إيذانا بحلول شهر نحرم الحرام.