ممثل المرجعية الدينية العليا: علينا أن نصنع أمة تعي مدرسة عاشوراء

وقال الشيخ في كلمة له خلال مراسم تبديل رايتي الامام وأخيه أبي الفضل (علهما السلام)، أنه "علينا أن نصنع أمة تعي مدرسة عاشوراء"، مشيرا الى انه "من وصايا المرجعية الدينية العليا التخلق بأخلاق الإمام الحسين عليه السلام".وتابع، أنه "من وصايا المرجعية الدينية العليا تجنب طرح ما يثير الفرقة والاختلاف بين المؤمنين"، مبيناً أن "المرجعية الدينية العليا أولت الاهتمام بالمنبر لتحقيق الأهداف الأسمى".وفي وقت سابق، انطلقت في ، مراسم استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)، إيذاناً بحلول شهر محرم الحرام.وشهدت المراسم حضوراً واسعاً لجموع الزائرين والمعزين الذين توافدوا إلى العتبتين المقدستين للمشاركة في هذه المناسبة التي تشير الى بدء موسم العزاء الحسيني.وتجري مراسم الاستبدال وسط أجواء من الحزن والولاء، في تقليد سنوي دأبت عليه العتبات في ، حيث تُرفع الرايات السوداء إيذاناً ببدء أيام العزاء على مصاب الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام).وتأتي هذه المراسم مع بداية شهر محرم، الذي يشهد إقامة مجالس العزاء والفعاليات الدينية في مختلف أنحاء والعالم الإسلامي.