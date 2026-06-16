بالصور.. العتبة العلوية المقدسة ترفع راية الحزن إيذانا بحلول شهر محرم

بدأت قبل قليل، مراسم رفع راية الحزن على مرقد (ع)، إيذانا بحلول شهر محرم.





ادناه الصور: ورفعت العتبة العلوية راية الحزن إيذانا ببدء شهر محرم الحرام بمشاركة واسعة على المستوى الرسمي والأكاديمي والحوزوي.ادناه الصور: