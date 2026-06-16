بدء مراسم رفع راية الحزن في مرقد السيد محمد في صلاح الدين (صور)

بدأت قبل قليل، مراسم رفع راية الحزن في مرقد في بلد بمحافظة





ادناه الصور: وانطلقت مراسم رفع راية الحزن في مرقد في بلد بمحافظة وسط حضور كبير للزائرين.ادناه الصور: