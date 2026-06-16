بدء الانتاج من حقلين للنفط في البصرة

أفاد مصدر محلي في ، ببدء الانتاج من حقلين للنفط في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ، أنه "تم بدء الانتاج في حقلي الجنوبية وغرب القرنة 2 بعد توقف دام اكثر من 3 اشهر".

وبدأت وإسرائيل في 28 شباط 2026، بشن ضربات على أهداف داخل ، ونتيجة للتصعيد توقفت الملاحة عبر بشكل شبه كامل والذي يُعدّ مساراً رئيسياً لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول إلى السوق العالمية.