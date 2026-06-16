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قرار حكومي بتعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء
محليات
2026-06-16 | 14:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,434 شوهد
أعلنت
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء، عن تعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.
وجاء في بيان للأمانة، "بناءً على توجيه رئيس
مجلس الوزراء
،
علي الزيدي
، تعلن
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء عن تعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء، الموافق 17 حزيران 2026، ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً".
وجاء هذا الإجراء الاستثنائي وفق البيان "لإتاحة الفرصة الكاملة للموظفين والمواطنين كافة، لمتابعة ومؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته المرتقبة ضمن منافسات
بطولة كأس العالم
، ودعماً لمشوار '
أسود الرافدين
' في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير".
ويلتقي المنتخب العراقي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الاربعاء نظيره النرويجي ضمن نهائيات
كأس العالم
لكرة القدم.
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