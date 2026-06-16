قرار حكومي بتعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

أعلنت لمجلس الوزراء، عن تعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.

وجاء في بيان للأمانة، "بناءً على توجيه رئيس ، ، تعلن لمجلس الوزراء عن تعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء، الموافق 17 حزيران 2026، ليصبح من الساعة العاشرة صباحاً".

وجاء هذا الإجراء الاستثنائي وفق البيان "لإتاحة الفرصة الكاملة للموظفين والمواطنين كافة، لمتابعة ومؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته المرتقبة ضمن منافسات ، ودعماً لمشوار ' ' في هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير".

ويلتقي المنتخب العراقي في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الاربعاء نظيره النرويجي ضمن نهائيات لكرة القدم.