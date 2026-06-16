توضيح للتربية يخص امتحان يوم غد الأربعاء

أعلنت ، الثلاثاء، أن امتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثالث المتوسط سيجري يوم غد الأربعاء في الساعة السابعة صباحاً.

وقال في ، إن "امتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثالث المتوسط سيجري يوم غد الأربعاء الموافق 17/6، وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً، وكما هو مقرر دون أي تغيير في التوقيت".

وأضاف البيان "تهيب الوزارة بجميع الطلبة الالتزام بالموعد المحدد أعلاه، مع تمنياتها لهم بالموفقية والنجاح".

وأعلنت لمجلس الوزراء، عن تعديل ساعات الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء ليكون الساعة العاشرة صباحا، وذلك لمؤازرة المشارك في المونديال.