تطور جديد بشأن لغز اختفاء الطفلة "رقية" بمصيف "أحمد آوا"

أكد العميد في مؤتمر صحفي مواصلة الفرق لعملياتها المكثفة، مشيراً إلى "تضييق دائرة البحث" في عيون "زلم" بعد أيام من التمشيط الدقيق للمنطقة. وتعهد عبد ببذل أقصى الجهود للعثور على الطفلة استجابةً لمناشدات ذويها، معلناً عن استعداد المديرية للاستعانة بفرق إسناد من المحافظات والإدارات المحلية القريبة في إقليم كوردستان إذا تطلب الموقف ذلك.وفي سياق متصل، دعا مدير الدفاع المدني السكان والمتطوعين إلى "عدم المشاركة بتاتاً" في عمليات البحث الميدانية؛ وذلك "خشية تعرضهم لحوادث غير مرغوب بها وتفاقم الأزمة"، مشدداً على أن عمليات التفتيش الدقيقة هي من اختصاص الفرق الفنية المحترفة حصراً.بالتزامن مع هذه الجهود، شرعت الجهات المختصة في ، أمس الثلاثاء، بتحويل جزء محدود من مجرى المياه في مصيف "أحمد آوا" عبر أنابيب ضخمة؛ وذلك في محاولة هندسية تهدف إلى تسهيل عمليات الوصول إلى نقطة الشلال الحرجة.يُذكر أن عمليات البحث تشهد حالة من التضامن الإنساني الواسع، حيث يشارك عشرات المتطوعين إلى جانب الفرق الرسمية، فيما تؤكد السلطات أنها سخرت كافة الإمكانات المتاحة لإنهاء حالة الترقب التي تعيشها عائلة الطفلة.