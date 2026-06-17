من كرمانشاه إلى بغداد.. مشروع سككي يربط إيران بالعتبات المقدسة في العراق

جاء ذلك خلال اجتماع مع محافظ كرمانشاه، حيث ناقش الجانبان مشروع الربط السككي بين البلدين، مؤكداً أن خط سكة حديد "كرمانشاه – " صُمم لتسهيل حركة الزوار. وأشار الساعدي إلى تواصله مع الذي أبدى رغبة كبيرة في تنفيذ المشروع لأهميته الاقتصادية للمحافظة.أوضح أن خطة إعادة تأهيل وتطوير في تهدف إلى تحقيق ترابط جغرافي ولوجستي يشمل ربط منفذ خسروي بمنذرية وبعقوبة وصولاً إلى بغداد، والارتباط بالشبكة الرئيسية للسكك الحديدية في ، وتغطية مدينتي والنجف الأشرف.وشدد الساعدي على أن هذا المشروع سيُتابع على مستويات عليا، بما في ذلك طرحه على المرجعية الدينية العليا في العراق، نظراً لأهميته الاستراتيجية في خدمة الزوار وتعزيز العلاقات الثنائية. كما وصف محافظة كرمانشاه بأنها منطقة استراتيجية في مسار العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى وجود مشتركات ثقافية واجتماعية واسعة بين سكان المناطق الشرقية للعراق وغرب ، والتي تُعد ركيزة أساسية لتوسيع آفاق التعاون المشترك.