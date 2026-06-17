التربية تصدر قراراً جديداً بشأن دوام "عقود 2024" (وثيقة)

وأوضحت الوزارة أن تنظيم جداول الدوام سيتم بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التربوية وإنجاز المهام الموكلة إليهم وفق معطيات العمل الفعلية، ودون التأثير على سير العملية التعليمية، على أن يُعمل بهذا القرار بدءاً من العام الدراسي 2026–2027.الوثيقة أدناه: