التربية تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا للمتعاقدين العاملين في المدارس المسائية

وأوضح المكتب في بيان، أن التقديم يشمل المتعاقدين المستوفين لشروط والتنافس على مقاعد الدراسات العليا، بعد استكمال متطلبات الاختبار الوطني للغة الإنكليزية والحاسوب واللغة العربية، فضلاً عن استحصال كتب الترشيح وعدم الممانعة من للتربية.وبيّن أن إجراءات التقديم تتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص بعد الحصول على كتاب عدم ممانعة وترشيح من للتربية المعنية، مع ملء الاستمارة الإلكترونية وتحميل المستمسكات المطلوبة بصيغة (PDF).