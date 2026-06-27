بالصور.. الطماطم متناثرة في الشارع بالسليمانية وحركة السير تتوقف

وقال المصدر لـ ، ان "شاحنة كانت تنقل نحو طنين من محصول الطماطم تعرضت الى حادث سير في بالسليمانية، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح طفيفة".وأضاف ان "الحمولة تعرضت للتلف بالكامل بعد تناثرها على الطريق"، مشيرا الى ان "الحادث تسبب بقطع حركة السير مؤقتاً لحين رفع الصناديق وتنظيف الطريق وإعادة فتحه أمام المركبات".