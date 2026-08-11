طالباني وعراقجي يبحثان مستجدات المنطقة وسبل إنهاء الأزمة الراهنة

بحث رئيس ، ووزير الخارجية الإيراني ، آخر مستجدات المنطقة وسبل إنهاء الأزمة الراهنة.

​

في بيان، "تلقى السيد رئيس الكوردستاني، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معالي الدكتور "، موضحا "خلال الاتصال، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، وناقشا السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة الراهنة، مؤكدَين أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة".

وشدد وفق البيان على "ضرورة استمرار الحوار والعمل الدبلوماسي باعتبارهما السبيل الأكثر فعالية نحو خفض التصعيد، واستعادة السلام والاستقرار، وحماية مصالح جميع شعوب المنطقة"، كما أثنى على "الجهود المتواصلة لوزير الخارجية عراقجي ودوره البناء في السعي لإنهاء الصراع بالطرق السلمية والإسهام في ترسيخ الاستقرار".

وبحث الجانبان "العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مجددين التأكيد على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون القائم على أساس المصالح المشتركة، وحسن الجوار، والاستقرار الإقليمي.

وبحسب البيان وجه "دعوة إلى الرئيس لزيارة ، بهدف إجراء المزيد من المباحثات حول التداعيات الأمنية والاقتصادية للصراع، على الصعيدين الإقليمي والدولي".