تعرف على مواصفات هاتف جوجل بيكسل 9

السومرية نيوز – منوعات

تميز هاتف جوجل الجديد Google Pixel 9 بتصميم يشبه الصندوق وعامل شكل مضغوط بإطار مسطح مقارنة بالشكل النحيف في سابقه، يحتوي على جزيرة كاميرا مصفوفة أفقيا على اللوحة الخلفية لا تصل إلى الحواف.

في المقدمة، يحتوي الهاتف الذكي على فتحة مثقوبة محاذاة للوسط مع شاشة فعلية بقياس 6.3 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، تتميز بوجود ماسح بالموجات فوق الصوتية لبصمات الأصابع.

فيما يتعلق بالتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف جوجل Google Pixel 9 بكاميرات خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ذات زاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل، وفي المقدمة، يتميز الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 10.5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف الذكي على ميزات مثل Magic Eraser وBest Take والمزيد.

وتحت الغطاء، يعمل هاتف Google Pixel 9، بواسطة معالج جوجل الجديد Tensor G4، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويستمد الهاتف الذكي طاقته من وحدة بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 27 وات وكذلك الشحن اللاسلكي.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل هاتف Pixel 9 بنظام التشغيل Android 14، وتدعي الشركة أنه سيحصل على 7 سنوات من التحديثات، إلى جانب دعمه لميزة الطوارئ SOS التي ستنبهك بشأن أي أزمة، وتزعم أيضا أنها تعمل على مكافحة البرامج الضارة وعمليات التصيد الاحتيالي، وسيساعدك الهاتف على البقاء على اتصال في الاماكن التي تفتقر إلى اتصال بالشبكة الخليوية، يدعم الجهاز أيضا مزايا الذكاء الاصطناعي لفضل مساعد جوجل Gemini AI بالإضافة إلى المزيد من الميزات.

ويتوفر هاتف جوجل Google Pixel 9، مقابل سعر يبدأ من 800 دولار للمتغير بسعة 128 جيجابايت.