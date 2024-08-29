القت بزوجها من الطابق الخامس.. ما القصة؟

وذكرت الوسائل الإعلامية انه "كشفت التحريات الأولية أنه أثناء حدوث خلاف بين زوجين وتشاجرهما بسبب تسوية الزوج لمعاشه مبكرا، سقط الزوج من "بلكونة" الشقة بالطابق الخامس على الأرض غارقا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة".فيما كشفت المعاينة الأولية للجثمان أن "المتوفى لقي مصرعه بعد إصابته بكسور مضاعفة ونزيف بالمخ وتهشم بالجمجمة، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة".وأمام جهات التحقيق، وجه الطفل نجل السيدة الاتهام لوالدته بتعمد دفع والده من أعلى الشرفة أثناء شجارهما، وهو ما أنكرته الزوجة التي قالت إنها لم تقترب من زوجها نهائيا وقت الخلاف.كما قالت الزوجة المتهمة خلال التحقيق معها أمام نيابة الهرم، إنها "اعتادت التشاجر مع زوجها بسبب عدم إنفاقه على المنزل وعدم تلبية احتياجات أبنائهما وعدم خروجه للعمل، وإن الخلافات بينهما زادت عندما أدمن زوجها تعاطي المخدرات، وأصبحت حياتها جحيمًا".كما قالت إن "زوجها فقد توازنه نتيجة تعاطيه للمخدرات، ما أدى إلى سقوطه من الطابق الخامس ووفاته".وخلال مناقشة نجل السيدة، قال إن "والده كان يتشاجر مع والدته وخاله، "شقيق الزوجة" الذي كان متواجدا وقت الشجار، وإنهما قاما بدفع والده وإلقائه من شرفة الشقة بالطابق الخامس".وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة لبيان ملابساتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة باستعجال التقرير الطبي عن سبب الوفاة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.