وحدة اقتصادية وسياسية مستقلة... ما هي أكبر جزيرة في المتوسط؟

ومن الملاحظ أن اليونان تُعد من الأكثر احتواءً على الجزر في هذه المنطقة، حيث تمتلك 85 جزيرة.وتُعتبر جزيرة صقلية جزيرة في الأبيض المتوسط، تليها جزيرة سردينيا. ورغم أنهما تتبعان إيطاليا، إلا أن كل منهما تتمتع بحكم ذاتي.جزيرة صقلية وتُعرف رسمياً باسم سيسيليا أو Cecilia، وعاصمتها هي باليرمو، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 25.708 كم²، ونظام الحكم فيها ذاتي يتبع لدولة إيطاليا، وتمتاز بشكلها المثلث، وبموقعها الاستراتيجي، وعملتها الرسمية اليورو.يبلغ عدد سكانها 5.082 نسمة، ويتحدث سكانها اللغة الإيطالية التي تعدّ لغةً رسميةً فيها، أمّا الديانة فيدين معظم سكانها بالدين المسيحي.السلطة التشريعية في الجزيرة تقع بيد البرلمان، وتقسم إدارياً إلى تسعة مقاطعات.تقع جغرافياً في وسط مياه الأبيض المتوسط، وتنفصل عن إقليم كالابريا الإيطالي من خلال مضيق مسينا.يمتاز مناخها بأنّه مناخ متوسطي، أي جافٌ حارٌ في فصل الصيف، وماطرٌ معتدلٌ في فصل الشتاء.تتنوع التضاريس على سطح الجزيرة، منها:-السلاسل الجبلية: كجبل مادوني، وجبال الهيبليانية، وجبل نبرودي، وجبل بيلوريتاني.-السواحل الساحلية: كساحل سرقوسة، وساحل أغريجنتو، وساحل تراباني، وساحل راغوزا.-الأنهار: كنهر بلاتاني، ونهر بيليشي، ونهر سيميتو، ونهر سالسو، ونهر الكانتارا.-المضائق: كمضيق مسينا.-الجزر الصغيرة: كالجزر الأيولية.-البراكين: كبركان ليباري، وبركان فولكانيل، وبركان فولكانو.اشتق اسم صقلية من لفظ (سيك) وهو لفظٌ هندي أوروبي معناه النمو والتوسع، وفي اللغة الإيطالية يلفظ لفظ صقلية بسيشيليا.يعتمد اقتصادها على كلٍ من:-قطاع الزراعة: كزراعة الليمون، والأترج، والزيتون، والبرتقال، واللوز، والعنب.-قطاع تربية الماشية: كتربية البغال، والأغنام، والحمير.-قطاع الصناعة: كصناعة النبيذ، والمواد الغذائية المعلبة، والمواد الكيماوية، والمنسوجات، والمنتجات الجلدية، والأسمدة، والسفن.-قطاع إنتاج الغاز الطبيعي والكبريت.-قطاع السياحة: تحتوي الجزيرة على عدد وافر من المعالم السياحية كمعبد جونو الواقع في أغريجنتو، وفيلا رومانا ديل كاسالي، وقلعة شيزو التي تقع في جيارديني ناكسوس، وشاطئ خليج كاستلميري، والباروكية الصقلية، وقلعة كاستيلو مانفريدونيكو، والجزر الإيولية، والحديقة الأثرية.