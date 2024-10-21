الرقص على أوجاع الشعوب العربية.. حفل تامر حسني في مصر يثير الانتقادات

تعرّض الفنان تامر لحملة انتقادات لاذعة بعد إحياء حفل فني له بالإسكندرية في مصر، الذي حضره أكثر من مئة ألف شخص، مما سبّب إغماء واختناق بين الجمهور، فما الذي فعله بعدها الفنان؟.

الصورة المعروضة أدناه ليست من مظاهرة لتغيير القوانين وليست تضامنية مع شعب غزة ولبنان بل هي من حفل الفنان تامر في . 100 الف شخص تهاتفوا قبل ساعات من الحفل لانتظار نجمهم والرقص على إيقاع أغانيه. وبعد إكتمال العدد والمشهد كانت الصدمة الكبرى، حتى تامر لم يتوقّع حضور هذا الكم من الناس. واضطر تامر الاختصار الوقت وانهاء الحفل قبل بوقت بسبب الإغماء الكثيرة والاختناقات والتدافع بين الجمهور.



أما الجمهور على التواصل فكان مختلفاً تماماً عن الجمهور الذي حضر الحفل، فالجميع كان ضد تامر وانهالت عليه الإنتقادات والسخرية والاهانات بسبب إحياء حفل بهذه الضخامة رغم أن غزة تباد. فلم يتقبّل أحد نجاح الفنان أمام خسارة أهل فلسطين. ولاموا تامر على إقامة الحفل والرقص على أوجاع الشعوب وحتى العدو تحدّث عن هذا الأمر على السوشيل ميديا.



رد تامر على الإنتقادات



والأمر لم ينتهي هنا، بل أصرّ النجم المصري تامر الردّ على الإنتقادات وتوضيح ما حصل من خلال منشور له كتب فيه رسالة طويلة للناقدين والمهاجمين.



وكتب تامر تعليقًا على التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، السبت: " زيارتي للإسكندرية حدث عظيم بالنسبالي بستناه كل سنه أو سنتين وخصوصاً إنه يوم تكريم للطلاب الجدد، وده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر، وليست حفله من باب الاحتفال بلا هدف".



وأضاف: "تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور السكندري العظيم، وعارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير، وبالفعل كان في تدافع من بعض الناس، وواثق إنه غير مقصود.. بس يمكن عشان الحفلة دي تخطت التوقعات في حجم الحضور، وخصوصاً الإقبال ساعة الحفلة كان مفاجئ للجميع".



وبرر تامر اختصاره لمدة الحفل قائلاً: غنيت ساعة ونص حرصاً على سلامتكم.."، وختم تعليقه بالمباركة لـ "جيل الثانوية العامة"، وتوجه بالشكر لكل من تعبوا معه في هذا اليوم بحسب تعبيره، والتحية لجمهور الإسكندرية.