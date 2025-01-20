ياسمين عبد العزيز تلغي عزاء والدها.. هل الصحافة المصرية تتاجر بوفاته؟ 

أوسخ و أقذر صحافة في الكرة الأرضية كلها هي الصحافة المصرية 🤢🤮
صحافة مصر عندهم مقدرة رهيبة إنهم يحوّلو أي عزا أو جنازة لمهرجان 🤢🤮 عادي عندهم يحطو الكاميرا في بق الفنان بس عشان يجيبو مشاهدات لدرجة إن #ياسمين_عبد_العزيز إضطرت تلغي العزا عشان عارفة إن الصحافو هتتاجر بحزنها 👎 pic.twitter.com/kvK4uSbyfG
— محمد اليوسف (@mohammad_syrien) January 19, 2025
أوسخ و أقذر صحافة في الكرة الأرضية كلها هي الصحافة المصرية 🤢🤮
صحافة مصر عندهم مقدرة رهيبة إنهم يحوّلو أي عزا أو جنازة لمهرجان 🤢🤮 عادي عندهم يحطو الكاميرا في بق الفنان بس عشان يجيبو مشاهدات لدرجة إن #ياسمين_عبد_العزيز إضطرت تلغي العزا عشان عارفة إن الصحافو هتتاجر بحزنها 👎 pic.twitter.com/kvK4uSbyfG