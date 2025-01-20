ياسمين عبد العزيز تلغي عزاء والدها.. هل الصحافة المصرية تتاجر بوفاته؟ 

بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها، ودّعت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والدها في أجواء حزينة ومؤلمة. وشهدت جنازة الراحل، التي أُقيمت يوم الأحد 19 يناير، لحظات مثيرة للجدل أثارت تفاعلاً واسعاً التواصل الاجتماعي، لا سيما مع قرار الممثلة إلغاء تقبّل واجب العزاء.

شُيعت جنازة ياسمين من مسجد "المشير طنطاوي" بمنطقة التجمّع الخامس، ودُفن الجثمان بمقابر القوّات المسلّحة في مدينة "نصر". وكان مشهد الوداع مؤثراً للغاية، إذ ظهرت ياسمين منهارة جداً أثناء مراسم الدفن، لكنها حاولت التماسك بمواجهة هذا الفقد الكبير.



ولم تكن ياسمين وحيدة في هذا الموقف الحزين، إذ حرص زوجها السابق، أحمد العوضي، على الوقوف إلى جانبها طوال الوقت. كان أوّل الحاضرين للجنازة وظلّ يساندها أثناء استقبال الجثمان، الصلاة عليه، وحتى لحظة الدفن. كما تواجد شقيقها، وائل عبد العزيز، لدعمها في هذا اليوم الصعب. وشهدت الجنازة حضور المنتج تامر مرسي، والسيناريست عمرو ياسين، والمغني قمر، والمخرج خالد جلال.



إلغاء العزاء بوفاة ياسمين عبد العزيز



على الرغم من إعلان ياسمين عبد العزيز عن إقامة العزاء يوم الاثنين في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، فإنّها فاجأت الجميع بإلغائه دون ذكر الأسباب، مكتفية بتلقي العزاء أمام المقابر فقط.



وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفعال ياسمين عبد العزيز على المصورين خلال الجنازة، بسبب إصرارهم على تصويرها داخل سيارتها. وعبّرت ياسمين بغضب قائلة: "أنا كده كويس إني لغيت العزاء... بجد، باللي أنتوا بتعملوه دا والله... ما ينفعش بجد". أثارت كلماتها تبايناً في الآراء بين من أيّد موقفها وانتقد وجود المصورين خلال مراسم الدفن، وبين من اعترض على تصرّفها، معتبراً أنّ حضور المصورين أمر طبيعي.