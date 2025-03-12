Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحوثيون: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هل اقتربنا من اكتشاف حياة خارج الأرض؟

منوعات

2025-03-12 | 11:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هل اقتربنا من اكتشاف حياة خارج الأرض؟
382 شوهد

في عام 2023، اندلع جدل كبير في الأوساط الفلكية حول احتمال وجود حياة على كوكب خارج المجموعة الشمسية يُدعى K2-18b.

وبدأ النقاش بعد أن نشر فريق من العلماء دراسة تشير إلى احتمال وجود مادة كيميائية تُدعى ثنائي ميثيل الكبريت (DMS) في الغلاف الجوي لهذا الكوكب.

وعلى الأرض، يُنتج ثنائي ميثيل الكبريت بشكل أساسي بواسطة البكتيريا والطحالب البحرية، مما يجعله إشارة محتملة لوجود الحياة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حول هذا الاكتشاف، ولا يزال العلماء يتساءلون عما إذا كان يمكن الوثوق به بالفعل.

والآن، تثير أبحاث جديدة شكوكاً كبيرة حول الدراسة الأصلية المتعلقة بالكوكب، إذ تشير إلى أن عنصر ثنائي ميثيل الكبريت قد يكون موجودًا في مذنبات، مما يعني أن الحياة قد لا تكون ضرورية لتكوينه، وهذا الاكتشاف يضع علامة استفهام حول استخدام هذا العنصر كعلامة على وجود الحياة في الأبحاث المستقبلية.

ويشرح عالم الأحياء الفلكية إدوارد شويترمان، من جامعة كاليفورنيافي تقرير نشره موقع "ذا سبيس دوت كوم"، أنه على الرغم من أن إرسال مركبات فضائية إلى الكواكب الخارجية هو الحل الأمثل للتأكد من وجود الحياة، إلا أن هذا الخيار مستحيل حالياً بسبب التكلفة والوقت الطويل اللازم للوصول إلى هذه العوالم البعيدة.

بدلاً من ذلك، يعتمد الباحثون على تحليل أطياف الضوء التي تمر عبر الغلاف الجوي للكواكب.

وما جانبه، يقول الدكتور نيكو مادهوسودان، العالم الذي قاد الدراسة الأصلية حول الكوكب "K2-18b" إن اكتشاف ثنائي ميثيل الكبريت في غلاف هذا الكوكب قد يشير إلى احتمال وجود حياة، لكنه يعترف بأن الأدلة ما زالت ضعيفة.

وفي المقابل، يشكك بعض العلماء في هذا الاكتشاف، مشيرين إلى أن التوقيعات الكيميائية يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة، وقد تكون ناجمة عن الغازات الأخرى أو حتى عن الضوضاء في البيانات.

وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن ثنائي ميثيل الكبريت يمكن إنتاجه من خلال تفاعلات كيميائية غير حيوية، مثل تلك التي تحدث في المذنبات.

وعلى الرغم من أن مادهوسودان يشكك في أن المذنبات يمكن أن تكون مصدرا كافيا لثنائي ميثيل الكبريت على الكوكب، إلا أن الاكتشاف الجديد يعيد فتح النقاش حول إمكانية وجود تفسيرات بديلة لهذه الإشارات الكيميائية.

ومن المتوقع أن يتم إجراء المزيد من الملاحظات بواسطة تلسكوبات متعددة خلال العام المقبل، مما قد يحسم الجدل ويكشف عن حقيقة وجود ثنائي ميثيل الكبريت في الغلاف الجوي للكوكب، وحتى ذلك الحين، يستمر البحث عن دلائل الحياة في الكون.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

الفلك

الارض

الحياة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
Play
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
Play
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
Play
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة١٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-12
Play
الحلقة١٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-12
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 12 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-12
Play
الحلقة 12 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-12
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
Play
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
من الأخير
Play
من الأخير
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
Play
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
Play
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
بال 90
Play
بال 90
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
Play
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
Play
12-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-12
زار رمضان
Play
زار رمضان
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
Play
حالات تفطر القلوب في سوق الشرطة الرابعة - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-12
الله بالخير
Play
الله بالخير
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
Play
رسائل انسانية ملهمة - الموسم٢ - الحلقة ١٢ | رمضان 2025
12:05 | 2025-03-12
حكاية لونا
Play
حكاية لونا
الحلقة١٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-12
Play
الحلقة١٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-12
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة 12 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-12
Play
الحلقة 12 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-12
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
Play
منطقة سبع ابكار بغداد - الحلقة ١١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-11
من الأخير
Play
من الأخير
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
Play
مشعان الجبوري - الحلقة ١١ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-11
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
Play
سوزان منصور - الحلقة ١١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-11
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
Play
الحلقة ١١ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-11
بال 90
Play
بال 90
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
Play
من شارع الجوادر الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١١ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-11
اخترنا لك
لأصحاب الربو.. توصيات علمية لضمان راحة الجهاز التنفسي في رمضان
12:07 | 2025-03-12
إنجاز علمي جديد لمكافحة نقص المناعة البشرية
09:49 | 2025-03-12
اليكم حقيبة على الموضة للتباهي بقلّة المال وفراغ الجيوب!
07:37 | 2025-03-12
ما العوامل التي تساهم بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس ؟
03:13 | 2025-03-12
كشف الغاز الأجسام "اللقيطة" في الفضاء.. من اين أصلها؟
11:12 | 2025-03-11
هل تؤثر أصوات الرياح على القدرات العقلية.. الإجابة من علماء أعصاب
10:41 | 2025-03-11
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.