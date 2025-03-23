اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر

وقال المكتب الشرعي في "مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله"، في بيان تابعته نيوز، إنّ "يوم الأحد الواقع فيه 30 اذار 2025، هو أوّل أيّام عيد السّعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة وإمكانيّة رؤيته، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته".وتشير الحسابات الفلكية، الى عدم إمكانية رؤية يوم السبت باية وسيلة في العالم العربي والإسلامي، لكن يمكن رؤيته بالتلسكوب في قارة الشمالية، وهو ما يطابق المبنى الفقهي للمرجع فضل الله الذي يعتمد على الحسابات الفلكية وإمكانية رؤية باية وسيلة في أي مكان في العالم.ومن المتوقع ان يعلن المرجع كمال الحيدري يوم الاحد عيد أيضا بذات الطريقة، فيما من المتوقع ان يتسبب الامر بصعوبة واختلاف ربما لكن بمستوى اقل بين الأطراف، خصوصا من يعتمد على الرؤية تحديدا حتى لو بالوسائل الالكترونية، لان الرؤية لن تتحقق في العالم العربي والإسلامي يوم السبت، ما يجعل العيد هو يوم الاثنين وليس الاحد، لكن من يعتمد بمتبنياته الفقهية الرؤية في "وحدة الأفق"، أي اتباع الرؤية في مناطق أخرى من العالم، فمن المتوقع ان يعلن العيد الاحد، مما سيؤدي الى اختلاف تحديد العيد، بينما سيكون موحدا لمن يعتمد "رؤية في المنطقة العربية والإسلامية" حتى لو بالعين المسلحة، وهذا لن يتحقق الا مساء الاحد الذي سيكون فيه مرئيا بسهولة بالعين المجردة أيضا، ما يجعل العيد موحدا يوم الاثنين.