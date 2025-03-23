اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الله بالخير
من
11:05 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تلغي مكافأة القبض على وزير داخلية طالبان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520167-638783157050181987.jpg
اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر
منوعات
2025-03-23 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
30,000 شوهد
السومرية
نيوز
اعلن المكتب الشرعي بمؤسسة المرجع الديني الراحل محمد حسين فضل الله، اليوم الاحد، ان يوم الاحد القادم 30 اذار هو اول أيام عيد
الفطر
، وفقا للمتبنيات الفقهية للمرجع فضل الله.
وقال المكتب الشرعي في "مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله"، في بيان تابعته
السومرية
نيوز، إنّ "يوم الأحد الواقع فيه 30 اذار 2025، هو أوّل أيّام عيد
الفطر
السّعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة
الهلال
وإمكانيّة رؤيته، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته".
وتشير الحسابات الفلكية، الى عدم إمكانية رؤية
الهلال
يوم السبت باية وسيلة في العالم العربي والإسلامي، لكن يمكن رؤيته بالتلسكوب في قارة
أمريكا
الشمالية، وهو ما يطابق المبنى الفقهي للمرجع فضل الله الذي يعتمد على الحسابات الفلكية وإمكانية رؤية
الهلال
باية وسيلة في أي مكان في العالم.
ومن المتوقع ان يعلن المرجع كمال الحيدري يوم الاحد عيد أيضا بذات الطريقة، فيما من المتوقع ان يتسبب الامر بصعوبة واختلاف ربما لكن بمستوى اقل بين الأطراف، خصوصا من يعتمد على الرؤية تحديدا حتى لو بالوسائل الالكترونية، لان الرؤية لن تتحقق في العالم العربي والإسلامي يوم السبت، ما يجعل العيد هو يوم الاثنين وليس الاحد، لكن من يعتمد بمتبنياته الفقهية الرؤية في "وحدة الأفق"، أي اتباع الرؤية في مناطق أخرى من العالم، فمن المتوقع ان يعلن العيد الاحد، مما سيؤدي الى اختلاف تحديد العيد، بينما سيكون موحدا لمن يعتمد "رؤية
الهلال
في المنطقة العربية والإسلامية" حتى لو بالعين المسلحة، وهذا لن يتحقق الا مساء الاحد الذي سيكون فيه
الهلال
مرئيا بسهولة بالعين المجردة أيضا، ما يجعل العيد موحدا يوم الاثنين.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
09:04 | 2025-03-23
مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
07:30 | 2025-03-19
تحديد موعد عيد الفطر فلكيا
06:06 | 2025-03-11
مرجع ديني يحذر من انهيار سوريا
05:19 | 2025-03-15
موعد عيد الفطر
محمد حسين فضل الله
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحديثا جديدا: هذا ما سيحصل في عيد الفطر
محليات
32.19%
05:12 | 2025-03-22
الأنواء الجوية تصدر تحديثا جديدا: هذا ما سيحصل في عيد الفطر
05:12 | 2025-03-22
اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر
منوعات
31.52%
04:33 | 2025-03-23
اول مرجعية دينية تعلن موعد عيد الفطر
04:33 | 2025-03-23
الموت يفجع حسين الجسمي
فن وثقافة
19.21%
03:56 | 2025-03-23
الموت يفجع حسين الجسمي
03:56 | 2025-03-23
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
محليات
17.09%
09:04 | 2025-03-23
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر
09:04 | 2025-03-23
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
شباب امرأة
الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-22
شباب امرأة
الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-22
حكاية لونا
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-22
حكاية لونا
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
الحلقة 22 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
الحلقة 22 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
جولة رمضانية
مسجد الإمام علي (ع) في البصرة - الحلقة ١٧ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-23
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
من الأخير
يزن مشعان الجبوري - الحلقة ٢٠ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
قطع وريد
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-22
شباب امرأة
الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-22
شباب امرأة
الحلقة ٧ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-22
حكاية لونا
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-22
حكاية لونا
الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
الحلقة 22 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
سوشيل رمضان
الحلقة 22 | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-22
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ناس برمضان
منطقة كرادة داخل - الحلقة ٢١ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
ليلة رمضانية
نور الساعدي - الحلقة ٢١ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-21
اخترنا لك
سافرت 12 بلداً.. ستينية تستهدف زيارة 100 دولة على دراجة هوائية
09:55 | 2025-03-23
انتظرت زوجها 80 عاما.. وفاة معمرة صينية!
09:37 | 2025-03-23
متسول يجمع 5 آلاف دولار بـ3 أيام
09:33 | 2025-03-23
احذر.. خصوصيتك في خطر
05:06 | 2025-03-23
لتحسين الذاكرة وصحة القلب.. تناولوا هذه الفاكهة
03:05 | 2025-03-22
الفيلر بين الحاجبَين خطير يسبب فقدان البصر الى الأبد... إليكم هذه المعلومات الصادمة
13:36 | 2025-03-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.