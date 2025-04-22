"الحق هو الي يمشي".. الفرن يثير الجدل بين ترامب وزيلينسكي

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "الحق هو إلي يمشي"، جلسة متواضعة لأهم رؤساء العالم وهم يجلسون على الأرض ويقول خلالها الرئيس الأمريكي " إلى يمشي ولا الحق إلي يمشي"، ليجيب الرئيس الأوكراني فولودمير الذي وضعت صورته عبر "الحق هو الي يمشي يا معلم لأن صوته عال".وعادت شخصية في مقطع الفيديو لتكرر السؤال "اسأل العالم دي الزور الي يمشي ولا الحق؟"، ليجيب من حوله مثل الرئيس الروسي والرئيس الفرنسي بالإضافة لإيلون ماسك بأن الحق هو "إلي يمشي".من ثم يضحك الجميع بنهاية مقطع الفيديو ليطلب الرئيس الأمريكي من الرئيس الأوكراني بأن يمشي بما أنه يعتبر نفسه هو الحق.ولامس مقطع الفيديو مشاعر من شاهده بالحديث عن الظلم والحق، وبقيت روح الفكاهة مسيطرة على ردود أفعال النشطاء.حيث صمم أحد النشطاء حسابا وهميا للرئيس الأمريكي ترامب مخاطبا المصريين الذين صمموا الفيديو معلقا "أيها المصريين ستندمون على هذا المقطع".