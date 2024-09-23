زيدان والأعرجي يبحثان الإجراءات القضائية الخاصة بمكافحة التطرف

وقال القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس المجلس القاضي استقبل مستشار الاعرجي رفقة اللجنة لمكافحة التطرف العنيف".وأضاف المجلس، أن "اللقاء شهد بحث الإجراءات القضائية الخاصة بمكافحة التطرف بجميع صوره".