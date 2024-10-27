البرلمان يعتزم استجواب وزير الدفاع و2 قادة بعد انتهاك طائرات إسرائيل أجواء العراق

وقال عضو والدفاع النيابية مهدي تقي آمرلي في حديث لـ نيوز، إن "الطائرات الإسرائيلية استخدمت أجواء في ضرب دول الجوار وتحاول جر وتحويله الى ساحة صراع إقليمي لتصفية الحسابات، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا".وأضاف آمرلي، أن "القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والعمليات المشتركة والدفاع الجوي يجب ان يكون لهم قرار"، مبينا ان "البرلمان بصدد استضافة واستجواب وزير الدفاع وقائدي الدفاع الجوي والعمليات المشتركة".