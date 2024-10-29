الأعرجي وحمودي يؤكدان: العراق لن يفرط بحالة الاستقرار التي يشهدها

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء تناول بحث آخر التطورات الأمنية في والمنطقة، وتداعيات الخرق الصهيوني للأجواء العراقية في العدوان على الجارة إيران، والموقف بهذا الصدد".وبحسب المكتب، أكد الجانبان على أن "العراق لن يفرط بحالة الاستقرار التي يشهدها، ولن يسمح بان تكون أراضيه منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار، وان أي اتفاقيات تعاون مع الولايات أو غيرها مرهونة باحترام سيادة العراق".