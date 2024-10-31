تقارير إيرانية: عراقجي "غير مكتفٍ" بمذكرة العراق ضد إسرائيل.. والأسد "متهم بالخيانة"

وبحسب التقارير الإيرانية، فإن عراقجي يتواصل مع لتقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الامن، وعدم الاكتفاء بمذكرة الاحتجاج التي قدمها .وتحدثت التقارير الإيراني عن ما يمكن وصفه بـ"خيانة بشار الأسد لإيران"، فالطائرات الإسرائيلية استخدمت الأجواء العراقية والسورية، وبالرغم من ان اقدم على خطوة علنية امام مجلس الامن، الا ان الأسد لم يعلق حتى على أي شيء بشان استخدام أجواء سوريا ضد .واعتبرت التقارير ان الأسد وسوريا التي تعد ابرز حليف لإيران منذ سنوات حتى انها وقفت مع في حربها مع من قبل الأسد، الا ان الأسد يحاول ابعاد جيشه عن أي توترات او انخراط وتورط بما يجري في المنطقة، ويريد الحفاظ على علاقة متوازنة بين وإسرائيل، خوفا من إعادة نشاط المعارضة المسلحة لحكمه في سوريا.