العزم يهنئ المشهداني: خطوة جوهرية نحو إنهاء الانسداد السياسي

هنأ العزم، الخميس، رئيس مجلس الجديد المشهداني، فيما اعتبر انتخابه خطوة جوهرية نحو إنهاء حالة الانسداد .

وقال في بيان، "يهنئ العزم الرئيس المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، ويعرب عن تقديره الكبير لكافة الكتل السياسية التي تعاونت ودعمت مع لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجميع على تفعيل دور السلطة التشريعية، وتعزيز التوازن الاجتماعي، بما يسهم في استقرار البلاد".

وأكد أن "انتخاب المشهداني يمثل خطوة جوهرية نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي، ويمهد الطريق لبناء تعاون وطني فاعل يستند إلى أسس من التفاهم بين مختلف القوى السياسية".



وتابع أن "هذا الإنجاز يحقق للعراقيين واقع سياسي مستقر وقادر على خلق فرص وظروف أفضل، متطلعين إلى مزيد من والعمل المشترك من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة وتلبية طموحات العراقي".



بدوره قال رئيس العزم مثنى السامرائي، "نبارك للسيد الرئيس المشهداني إنتخابه رئيساً لمجلس النواب، ونجدد شكرنا للكتل السياسية التي استجابت لدعوتنا وأسهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، تعزيزاً لدور السلطة التشريعية ودعماً للتوازن الاجتماعي وإنهاء حالة الجمود السياسي، مؤمنين بأنها خطوة مهمة نحو تعاون وطني يترجم تطلعات للاستقرار والتنمية".

وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على انتخاب النائب المشهداني رئيسا له.