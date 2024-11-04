اليوم.. اجتماع لقوى الإطار يناقش 3 ملفات مهمة بينها "الأحوال الشخصية"

وقال مصدر في الإطار، لـ نيوز، إن "قيادة الإطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم اجتماعًا مهمًا؛ لمناقشة عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب، وإقرار من القوانين المهمة، منها قانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".كما سيتناول الاجتماع، وفق المصدر، "ملف التغييرات الوزارية المرتقبة، وسط غموض حول مشاركة محمد شياع السوداني في هذا اللقاء".