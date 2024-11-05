الأعرجي يزور السفارة العراقية في الكويت

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي التقى بسفير في الكويت، منهل الصافي، وبحث معه من الملفات والقضايا المتعلقة بتعزيز العمل الدبلوماسي ودور السفارة العراقية في توطيد العلاقات مع الأشقاء الكويتيين، من خلال المشترك، لتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات داخل السفارة العراقية".وأشاد الأعرجي بـ"دور السفارة العراقية في الكويت وحرصها على ترسيخ سياسة الخارجية الثابتة مع الشقيقة والصديقة".