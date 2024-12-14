البرلمان العراقي امام امتحان القوانين الجدلية.. اما التشريع او الحل

نيوز – سياسي

ذكر مراقبون محليون، اليوم السبت، ان هناك مطالب برلمانية بحل مجلس والمباشرة بانتخابات مبكرة، جاء ذلك لعدم تمكن حتى الآن من تشريع القوانين المهمة المختلف عليها، رغم تمديده للفصل التشريعي.

وتعثر في تمرير هذه القوانين أثار انتقادات واسعة لدى الرأي العام، فيما يشكك مراقبون في قدرته على إقرار هذه القوانين ضمن المدة المتبقية من عمر الدورة النيابية الحالية.

وقال المحلل سياسي أحمد كريم العلواني إن "الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ارتبط بطبيعة اللعبة السياسية والتفاهمات السياسية أكثر من ارتباطه بفلسفة النظام للبرلمان واسسه الدستورية".

وأضاف "لا أتصور مع فترة أو مع قرب انتهاء الدورة الانتخابية الخامسة بأن هذه ستمرر وربما ترحل إلى الدورة الانتخابية السادسة".

وتعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل مهمة يرتقبها الشارع .

واكد المحلل وائل الحازم ان "هذا التأجيل المستمر في تشريع القوانين يضعنا أمام صورة أن هذه الدورة هي الأسوأ على مستوى الدورات البرلمانية السابقة"، لافتا الى ان "هذا التلكوء في عمل البرلمان، سيجعل الكتل السياسية وممثليه في مجلس بحرج كبير أمام ناخبيهم وامام الجمهور".

وتابع ان "تعثر يجعل العراقيين يعتقدون أن مجلس بات "حلقة زائدة ومفرغة من محتواها ووجوده أصبح مجرد ثقل على الموازنة الاتحادية وثقلا على كاهل المواطن العراقي" وفق قوله.

وكان مجلس قد أخفق في عقد جلسته الاعتيادية في 8 كانون الاول الجاري، والتي تضمنت التصويت على مقترحات قوانين، الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتعديل الثاني لقانون العفو العام.