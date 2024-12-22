تحدثت عن موقف المرجعية "والجوار الإسلامي".. الامن النيابية تعلق على قصة "حل الحشد"

وقال المحمداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "حل الحشد هو امنيات واحلام أمريكا وإسرائيل، وجاءت بعد سقوط نظام بشار الأسد والاعتقاد بان هذا انتصار امريكي وسيتمدد"، الى ان "هذا اعتقاد خاطئ فسقوط سوريا تم بواسطة تركيا وقطر".واعتبر ان "أمريكا وإسرائيل لا تمتلكان القدرة على تحريك المنطقة وبجميع أسلحتها فشلت بمواجهة حزب الله ولم يستطيع الكيان احتلال كيلومتر واحد في اللبناني".واعتبر ان "احاديث حل الحشد هو "كلام فارغ"، ليس له أي اثر"، الى ان "الحشد جهة رسمية تابعة لرئيس الوزراء شأنها شأن الأجهزة الأمنية الأخرى مثل المخابرات والجيش والشرطة وهي مؤسسة ليست خارجة عن الطريق لكي نطالب بحل الحشد".وشدد على انه "لا الشعب ولا المرجعية ولا الحكومة ولا حتى دول الجوار الإسلامي توافق على حل الحشد الشعبي".