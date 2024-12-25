السوداني يفتتح مشروعا جديدا في بغداد (صور)

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح مشروع التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة، بمحاذاة طريق السندباد، أحد مشاريع وزارة الموارد المائية.وفي وقت سابق من اليوم، افتتح رئيس السوداني، نفق ومجسر تقاطع معسكر الرشيد- الزعفرانية، جنوب شرق العاصمة .