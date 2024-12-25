السوداني: بدأنا الحزمة الثانية من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد

وقال السوداني في بيان له بعد افتتاح تقاطع معسكر الرشيد، إن "مشروع تقاطع معسكر الرشيد– الزعفرانية، هو المشروع التاسع من الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية البالغة (16) مشروعاً"، مبينا ان "المشروع الثاني الذي افتتح اليوم نفذته وزارة الموارد المائية، بالتكسية الحجرية للجانب الأيسر من نهر دجلة، الممتد إلى جانب طريق السندباد".وأضاف السوداني، "بدأنا بالحزمة الثانية من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد"، الى ان "مشروع تقاطع الزعفرانية، بمكوناته من الجسر والنفق وباقي التفاصيل، من المشاريع المعقدة عمرانياً، وتطلب دقة فنية عالية بالتنفيذ".ولفت الى ان" المشروع استغرق وقتاً لإزالة التعارضات والمشاكل الفنية في منطقة مكتظة تتداخل فيها الخدمات، وعانى الفريق الفني كثيراً لإنجاز المهمة".وأكد السوداني، "تم إنجاز المشروع وتحققت الانسيابية وسهولة التنقل، بالنسبة للمواطنين في هذه المنطقة المهمة والحيوية من بغداد"، الى ان "طريق السندباد كان مغلقاً طيلة عقود، والحكومة تبحث دائماً عن الحلول لأهم المشاكل، خصوصاً ما يتعلق بالنقل والحركة".وتابع رئيس الوزراء، أن "مشروع تكسية ضفاف دجلة تم تنفيذه من قبل ملاكات وزارة الموارد المائية، بجهد وطني وكلفة واطئة بالقياس لنوعية هذا المشروع".وبين السوداني، أن "المشاريع الخدمية ستستمر، وهذا هو مسار عمل حكومتنا، وهدفنا إظهار العاصمة، وكل محافظاتنا، بالصورة الأجمل والأفضل".وشدد السوداني، على أن "الحكومة تعمل على جعل صورة ومدن العراق مكتملة من ناحية مشاريع البنى التحتية، وتوفر عامل جذب لكل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية".