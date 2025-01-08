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ابرزها اجراء الانتخابات النيابية ودعم القطاع الخاص.. تفاصيل اجتماع الرئاسات
سياسة
2025-01-08 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسي
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اجتماع
رؤساء
الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس
النواب
محمود
المشهداني ومجلس
القضاء
الأعلى
فائق زيدان.
وقالت الرئاسة في بيان ورد لــ
السومرية
نيوز، ان "الرئاسات عقدت، اليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2025 في قصر بغداد، اجتماعا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس
النواب
محمود
المشهداني، ورئيس مجلس
القضاء
الأعلى
فائق زيدان"، مبينة ان "المجتمعين بحثوا الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وفي الشأن المالي، ذكر البيان انه "تمت مناقشة قضية السيولة النقدية وتمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، وتم التأكيد على ضرورة تلبية الالتزامات المالية للمؤسسات والوزارات، واتباع معايير الرقابة والتدقيق على الصرفيات لحماية المال العام والحد من عمليات الفساد".
وذكر ان "الاجتماع ناقش تأخر عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المعدة من قبل رئاسة الجمهورية على جلسات مجلس النواب، وتم التأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية ومجلس
النواب
لإدراج مشاريع القوانين المتأخرة على برنامج جلسات المجلس لارتباطها بمصالح وعمل المواطنين".
وأكد المجتمعون "ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها من خلال الارتقاء بواقع الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة".
وحول التطورات الجارية في المنطقة، تم التأكيد على ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية دعم الجهود الدولية والمساعي لتطويق الأزمات وإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا من خلال الحوار البنّاء الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.
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