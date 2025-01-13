البرلمان يصوت على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات

وقالت الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تمديد عمل مجلس المفوضين في العليا للانتخابات ولمدة سنتين".واضافت ان "المجلس صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (مقترح قانون الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015)".وقبل 5 أيام، قرر مجلس الأعلى، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس العليا للانتخابات للدورة الحالية لمدة سنتين.وبحسب وثائق صادرة عن المجلس، فإنه تقرر تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/1/7 ولغاية 2027/1/6.وبشأن القرار القضائي، ذكر المجلس، بحسب الوثائق، أنه "في حال وجود رؤية سياسية بغير ما تقدم بإمكان وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون العليا للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019".بعدها، اوضح مجلس الأعلى، سبب قراره بالموافقة على تمديد عمر الانتخابات.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس الأعلى جلسته الأولى للعام 2025 وقرر الموافقة على طلب تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ولمدة سنتين تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2025 وتنتهي حتى 6/ 1 / 2027 “.وبين ان سبب ذلك “لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر وعدم الدخول في حالة فراغ دستوري او قانوني بالنظر لعدم انعقاد والموافقة على طلب مجلس المفوضين بتمديد عملهم تطبيقا لأحكام قانون العليا للانتخابات رقم (31) لسنة 2019”.من جهته، أكد رئيس مجلس الأعلى فائق زيدان، الجمعة الماضي، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون العليا للانتخابات، فيما بين أن قرار تمديد ولاية مجلس المفوضين يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية.وقال القاضي زيدان في بيان،: "تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة".وأضاف زيدان، أن "المفوضية في العراق تُعَدّ الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون العليا للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل".وتابع: "وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب".وأوضح زيدان، أنه "عملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض، وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه، وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019".وأشار إلى أنه "بناءً على ذلك، قرّر مجلس الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها، وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان".ونوه زيدان، أن "مجلس الأعلى وجد أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل".وفي السياق ذاته، أكد مجلس الأعلى "ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون العليا للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون الثاني رقم (13) لسنة 2024"، أمّا قرار مجلس الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل وحرصًا على إجراء انتخابات في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر".