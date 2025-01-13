تضمنت قراءة قانون الموازنة.. مجلس النواب يرفع جلسته

نيوز – سياسي

رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة الى اشعار اخر.

وقالت الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئاسة رفعت اليوم جلسة الأولى من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الأول".

وأضاف ان "الجلسة شهدت التصويت على تمديد عمل مجلس المفوضين في العليا للانتخابات ولمدة سنتين، وعلى مقترح قانون الاول لقانون جوازات السفر رقم ۳۲ لسنة 2015"، مشيرا الى ان "المجلس اجل التصويت على جهاز المخابرات الوطني والتصويت على الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، فيما انهى القراءة الأولى لمقترح قانون الثاني لقانون حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013".

وتابعت ان "المجلس اجل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الأقليات وانهى تقرير ومناقشة القراءة الثانية الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023 وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق".