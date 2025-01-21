السامرائي: قانون العفو خطوة إنسانية لإنهاء الأخطاء التي تعرض لها الأبرياء

وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته نيوز، ان "تعديل قانون العفو العام يمثِّل خطوة إنسانية مهمة لإنهاء الأخطاء التي عانى منها أهلنا وتعرض لها آلاف الأبرياء بسبب وشايات المخبر السري، فقد وضع بتعديله الجديد حدًا لمعاناة العوائل التي معيلها وظلت لسنوات تواجه الألم والحرمان، وسينصف الكثير من المظلومين، وسيسهم بشكل جدي وفعال في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا للجميع".وأضاف: "نشكر والكتل السياسية على دعمهم لهذه الخطوة المهمة".