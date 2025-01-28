رئيس الوزراء المصري في بغداد غداً و11 مذكرة تفاهم تنتظر التوقيع

نيوز – محلي

من المقرَّر أنْ يستقبل محمّد شياع السودانيّ يوم غد الأربعاء، نظيره المصريَّ مصطفى مدبولي لرئاسة اللجنة العليا بين .

وبحسب الصحيفة الرسمية فأن "ذلك جاء في وقتٍ انطلقتْ فيه أمس الاثنين ببغداد أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقيَّة- المصريَّة المشتركة على مستوى الخبراء من كلا البلدين".

ومن المؤمَّل أنْ يتمَّ توقيع (11) مذكّرة تفاهمٍ جديدة بين ومصر خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين .

وتشمل مذكّرات التفاهم النقل البريَّ للركّاب والبضائع، والتقييس والسيطرة النوعيَّة، والتعاون في مجال الآثار والمتاحف، إضافةً إلى الاتصالات، وبناء الصوامع والسايلوات.

كما ستشمل المذكّرات تعزيز وتبادل الخبرات في قطاعات التربية والتعليم، الصحَّة، الزراعة، الموارد المائية، وتطوير القطاع الخاصّ، فضلاً عن دفع عجلة التنمية لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وبحسب مصدرٍ في الغرفة التجاريَّة المصريَّة للصحيفة الرسمية فإنَّ "(50) رجل أعمالٍ سيرافقون المصريَّ مصطفى مدبولي الذي سيصل إلى غداً الأربعاء، إذ ستُعقد اللجنة العليا على مستوى رئيسَي وزراء البلدين، كما سيتمّ توقيع البروتوكولات الجديدة إضافةً إلى متابعة ما تمَّ توقيعه في السابق".

وكان السفير العراقيُّ في القاهرة قحطان الجنابي، تحدَّث في وقتٍ سابقٍ، عن استكمال جميع الاستعدادات لعقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة المصريَّة نهاية الشهر الحالي في العاصمة .

وبيَّن أنَّ الاجتماعات ستكون على مستوى رئيسَي وزراء الدولتين محمّد شياع السودانيّ ونظيره المصريِّ مصطفى مدبولي.



