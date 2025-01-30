السوداني ونظيره المصري يرعيان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

وذكر السوداني، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي".واكد، أن "المراسم، شهدت عزف النشيدين للعراق ومصر، وعقد السوداني ومدبولي لقاءً ثنائياً تناول العلاقات بين وتعزيز التعاون والشراكة، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".واضاف: انه " ترأس الجانبان وفدي في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، جرت خلالها مناقشة الملفات المشتركة، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين في عدد من المجالات والقطاعات".وتابع، أن "الزيارة ستشهد عقد لقاء موسع لرجال الأعمال والمصريين وممثلي الشركات المتخصصة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المصري".