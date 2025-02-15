ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي البريطاني

نيوز - سياسي

بحث محمد شياع السوداني ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول، اليوم السبت، ثلاثة ملفات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، بمقرّ إقامته في ميونخ، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والتنسيق الأمني بين في ضوء الإعلان الدفاعي الأمني المشترك الذي تم أثناء زيارة سيادته إلى بريطانيا الشهر الماضي".

من جانبه، نقل باول لرئيس تحيات نظيره البريطاني كير ستارمر، مؤكداً "نجاح زيارته السابقة إلى بريطانيا، وحرص بلاده على مع في مختلف القضايا، ولاسيما ما يخصّ المنطقة والأحداث الجارية فيها".