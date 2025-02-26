السوداني يؤكد لوزير الطاقة الروسي أهمية تطوير الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

وتسلم السوداني من الوزير الروسي دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على النازية، التي ستقام في آيار المقبل، وفق بيان لرئيس الوزراء ورد لـ نيوز.وأكد رئيس تطلع إلى توسعة مع الجانب الروسي في مجالات عدة، وتطوير الشراكة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.من جانبه، أكد تسيفيليف التقدم الحاصل في اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا العراقية الروسية، المنعقدة في بغداد، التي يرأس وفد بلاده فيها، وما شهدته من مذكرات تفاهم واتفاقات في مجالات النقل البحري، والصحة، والقطاع النفطي، وكذلك على مستوى الغرف التجارية بين البلدين، مشيراً إلى تطلع حكومة بلاده للمزيد من الشراكة بين في مختلف ميادين المصالح المشتركة، بحسب البيان.