السوداني يطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات

وذكر بيان لمكتب ورد لـ نيوز، أن الأخير "أطلق العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميكاواط في منطقة النهروان".وأشار الى ان "المشروع بتقنية الحرق التام عالي الكفاءة، وذلك ضمن خطط الحكومة للتحول إلى الطاقة المتجددة".