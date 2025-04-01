توضيح برلماني لمقترح تعديل قانون الانتخابات الجديد: سيُحارب النفوذ السياسي

وقال في تصريح للسومرية نيوز، ان "نص القانون الحالي بحاجة ماسة الى التعديل بالنظر الى الصيغة التي منعت القوى السياسية الصغيرة والكتل الناشئة من منافسة الأحزاب الكبيرة"، مشيرا الى ان "جميع الكتل السياسية لم تبادر الى تعديل قانون الانتخابات".وتابع، ان "البرلمان لا يمتلك الوقت لتعديل القانون والفرصة متاحة لنهاية الشهر الحالي فقط"، لافتا الى ان "التعديل الأخير حول القانون من الدوائر المتعددة الى بنسبة 1.7".وأشار الى ان "القانون السابق لا يمنع استغلال السلطة والنفوذ ويسمح بالترشيح المضاعف وجمع الأصوات"، مردفا ان "نص التعديل الجديد سينهي مشاكل القانون من حيث استغلال المناصب الحكومية عبر الحماية الاجتماعية ومنح قطع الأراضي، فضلا عن تخفيض معدل الى ١.٥ بدلا من ١.٧".وأجرت القوى السياسية النيابية قبل الانتخابات السابقة تعديلات على حولت صيغته من الدوائر المتعددة الى سانت ليغو بنسبة 1.7.