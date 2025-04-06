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"الراتب الاسمي والنقل والزوجية".. حديث برلماني عن زيادة رواتب المعلمين والمدرسين
سياسة
2025-04-06 | 04:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
2,424 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الاحد 6 نيسان/ ابريل 2025، انها تؤيد زيادة رواتب الملاكات التعليمية وتحسين أوضاعهم المعيشية، فيما اشارت الى ان رواتب المعلمين والمدرسين قليلة مقارنة برواتب الهيئات التعليمية في بقية الدول.
قال عضو اللجنة
طعمة اللهيبي
، إن مطالب الهيئات التربوية مشروعة وقانونية، ويجب الاستماع لها من قبل الجهات العليا والمعنية، لافتا الى أن اللجنة أوصلت صوت الهيئات التربوية ومطالبهم وناشدت الجهات المعنية بضرورة دعم هذه الشريحة.
وأوضح اللهيبي أن رواتب المعلمين والمدرسين قليلة مقارنة برواتب الهيئات التعليمية في بقية الدول، لذا ينبغي زيادة مخصصاتهم وتوفير قطع أراض لهم ومضاعفة الخدمة التربوية بمناطق القرى والأرياف، مشيرا الى أن اللجنة قدمت هذه المطالب بكتب رسمية لمناقشتها في وقت مسبق مع الجهات المعنية، وستعمل على متابعة المطالب الخاصة لرفعها إلى
الأمانة العامة
لمجلس الوزراء للأخذ بها.
كما أوضح اللهيبي أن
لجنة التربية تؤيد زيادة رواتب الملاكات التعليمية وتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن اللجنة تدعم زيادة المخصصات المهنية من 150 ألف دينار إلى 300 ألف
، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمعلمين، كما
تؤيد مضاعفة الراتب الاسمي
ليواكب غلاء المعيشة ويوفر
حياة كريمة
للمعلم وأسرته.
وأضاف أن
اللجنة وافقت أيضًا على زيادة مخصصات الزوجية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار
، دعمًا للأسرة التعليمية، فضلًا عن المطالبة بتفعيل
قانون حماية
المعلم
لضمان بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه داخل المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن
اللجنة تؤيد كذلك رفع أجور النقل للمعلمين بما يتناسب مع التكاليف المتزايدة، إذ ستتم زيادة أجور النقل في الأرياف من 60 ألف دينار إلى 90 ألفاً، وفي المدن من 30 ألف دينار إلى 70 ألفاً
.
وأكد اللهيبي أن
توزيع قطع أراضٍ بين جميع المعلمين يعد خطوة ضرورية
لتحقيق الاستقرار السكني وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه القرارات وتحقيق مطالب الملاكات التدريسية بما ينعكس إيجابيًا على الواقع التعليمي في البلاد.
وطالب معلمون ومدرسون بزيادة المخصصات التربوية المهنية إلى 300 ألف دينار ومضاعفة الخدمة في مناطق القرى والأرياف وزيادة أجور النقل بنسبة 100 بالمئة ومخصصات الأطفال من 10 إلى 50 ألفاً، ورفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار وتوزيع قطع أراض وصرف غلاء معيشة 250 ألف دينار مع تثبيت العقود واحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين سابقا لأغراض العلاوة والترفيع.
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