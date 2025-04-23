العامري ونظام يناقشان وضع الشعب السوري

ناقش الأمين العام لمنظمة ، الأربعاء، ورئيس الطائفة الشيعية في السيد عبد الله نظام الوضع الجديد الذي يعيشه الشعب السوري.

وقال في بيان، "استقبل الأمين العام لمنظمة بدر في مكتبه ببغداد رئيس الطائفة الشيعية في سماحة السيد عبد الله نظام والوفد المرافق له بحضور ".

وناقش الجانبان "آخر المستجدات والتطورات في سوريا والوضع الجديد الذي يعيشه الشعب السوري في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد".



واستعرض اللقاء أيضا "أبرز التهديدات والمخاطر المحدقة بالسيادة السورية بالإضافة إلى شبح مخططات التقسيم والتحركات الصهيونية التي أسفرت عن قضم الأراضي واحتلالها".